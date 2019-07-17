Пока вы спали: Молдова без НАТО, новый председатель ЕС и смерть "чупакабры"

Президент Молдовы Игорь Додон будет добиваться международного признания нейтралитета страны, Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Молдова не будет вступать в НАТО без согласия Партии социалистов, стране нужно добиваться международного признания нейтралитета. Об том в интервью одному из частных телеканалов заявил президент республики Игорь Додон.

"Кто-то говорит про НАТО, но принцип нейтралитета заложен в Конституции. И никто вступать в НАТО без нас (социалистов) не будет", — сказал президент. Он дал понять, что признание нейтралитета на международном уровне – это одна из приоритетных задач.

Нейтралитет - это часть суверенитета страны>>>

"В этом направлении надо работать, чтобы убедить всех внешних партнёров", — отметил Додон.

На прошлой неделе, встречаясь с заместителем госсекретаря госдепа США, президент призвал Вашингтон поддержать усилия Кишинёва по укреплению нейтралитета страны.

В ЕС сразу никто не уходит

После трёх дней переговоров Европарламент согласился с назначением Урсулы фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Таким образом, она стала первой женщиной, занявшей высшую должность в Евросоюзе. Урсула фон дер Ляйен пришла в политику в 43 года и с тех пор состоит в консервативной христианско-демократической партии (ХДС/ХСС), которую до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель. Потом она стала первой женщиной, возглавившей министерство обороны.

Еврокомиссия разрабатывает законодательство ЕС и готовит проект бюджета Евросоюза, а затем следит за расходованием этих денег.

И это немаленькие деньги: бюджет Евросоюза на 2019 год - почти 166 миллиардов евро, а семилетний бюджет - больше триллиона. Урсула фон дер Ляйен сменила на посту главы ЕК Жана-Клода Юнкера. Но он сразу не уходит: смена "власти" произойдет в ноябре.

Больное "зло" повержено

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