Пока вы спали: скидка на газ для Молдовы, новые кадры в НАТО и красавица в погонах

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своих страницах в соцсетях, что обсудил в Москве со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком поставки в республику российского газа.

"Отдельно обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ с 1 сентября", - написал Додон.

Президент также отметил, что в ходе встречи представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Додон поблагодарил руководство России за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок и выразил надежду на то, что в перспективе удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза.

Додон рассказал, что обсудил с Козаком "весь спектр двусторонних отношений".

НАТО "заговорит" на румынском

Бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ дел сменит политическое амплуа. Вчера его назначили новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

"Мирча Джоанэ - твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - сказал Столтенберг.

В заявлении подчеркивается, что румын заменит Роуз Готтемюллер из США, которая заняла свой пост в октябре 2016 года.

Проснулась знаменитой

Пограничница случайно попала в кадр, и теперь о её красоте говорит весь Twitter.

The female Customs and Border Patrol agent, who was photographed providing security for Mike Pence during VP's visit to a migrant detention center in Texas, went viral as #IceBae. Then she came forth to identify herself as Kiara Cervante pic.twitter.com/4jSVEFtm9Z — United States Trends (@Trends4USA) 15 июля 2019 г.

​Киара Сервантес из Техаса, работающая в пограничной службе США, просто выполняла порученное ей задание — во время визита охранять Майка Пенса от толпы. Девушка подошла к вопросу со всем тщанием и наутро проснулась знаменитой, ведь зрители весь репортаж не сводили с неё глаз, отмечает The New York Post.

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