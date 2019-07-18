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Газовая плита

Пока вы спали: скидка на газ для Молдовы, новые кадры в НАТО и красавица в погонах

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Самое интересное за ночь (220)
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Подборка нескольких интересных фактов за сутки.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил на своих страницах в соцсетях, что обсудил в Москве со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с РМ Дмитрием Козаком поставки в республику российского газа. 

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"Отдельно обсудили вопросы бесперебойного обеспечения нашей страны природным газом, учитывая, что соглашение по транзиту через территорию Украины истекает в конце 2019 года, а также просьбу молдавской стороны по предоставлению скидки на газ с 1 сентября", - написал Додон.

Президент также отметил, что в ходе встречи представил кандидата на должность председателя правления AО "Молдовагаз" Вадима Чебана.

Додон поблагодарил руководство России за продление действия соглашения о беспошлинном экспорте молдавских товаров по пяти товарным позициям на российский рынок и выразил надежду на то, что в перспективе удастся согласовать расширение списка товаров для беспошлинного ввоза.

Додон рассказал, что обсудил с Козаком "весь спектр двусторонних отношений".

НАТО "заговорит" на румынском

Бывший министр иностранных дел Румынии Мирча Джоанэ дел сменит политическое амплуа. Вчера его назначили новым заместителем генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

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"Мирча Джоанэ - твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - сказал Столтенберг. 

В заявлении подчеркивается, что румын заменит Роуз Готтемюллер из США, которая заняла свой пост в октябре 2016 года.

Проснулась знаменитой

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