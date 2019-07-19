Иран обнародовал видео с беспилотника, якобы "сбитого" американцами

Судя по таймеру, летательный аппарат все еще продолжал съемку после того, как Дональд Трамп объявил об ударе по дрону.

КИШИНЕВ, 19 июл – Sputnik. Корпус стражей исламской революции опубликовал видео, доказывающее, что американский корабль не сбивал иранский беспилотник в Ормузском проливе. Трансляцию записи вел телеканал Press TV.

На видео изображены кадры с якобы сбитого иранского беспилотника, снимающего корабль ВМС США.

При этом, судя по указанному на ролике времени, летательный аппарат все еще продолжал съемку после того, как Дональд Трамп объявил об ударе по дрону.

Накануне президент США заявил, что американский корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе, который приблизился к нему на расстояние 900 метров.

Позднее в Пентагоне подтвердили, что сбили аппарат "в целях самообороны", но не уточнили, чей это был аппарат и какую именно угрозу он представлял для корабля.

В свою очередь представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи заявил в пятницу, что все беспилотники в Персидском заливе и Ормузском проливе вернулись на свои базы, сообщает агентство Tasnim.

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