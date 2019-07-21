Пока вы спали: ливень срывает выборы, кладбище самолетов, новый вид туризма

КИШИНЕВ, 21 июл - Sputnik. Cюрпризы погоды, технологии, организация досуга - три главные темы.

Тайфун вносит свои коррективы

Избирательная комиссия японского города Куруме в японской префектуре Фукуока на острове Кюсю приняла решение отложить открытие участков для голосования на выборах в верхнюю палату парламента Японии в связи с ливневыми дождями, обрушившимися на регион.

Избирательные участки на проходящих в воскресенье выборах открылись по всей стране в 07.00 по местному времени (01.00 в Кишиневе).

Однако, по данным телеканала NHK, избирательная комиссия города Куруме приняла решение отложить начало голосования на 2 часа из-за продолжительных ливневых дождей. Закрытие 59 избирательных участков в городе будет также перенесено на 2 часа и произойдет в 21.00 по местному времени (15.00 в Кишиневе) вместо 19.00 (13.00 в Кишиневе).

Данное решение было принято в связи с опасениями властей, что ливневые дожди и вызванные ими подтопления ряда дорог приведут к значительному снижению явки на выборах. Члены избирательной комиссии надеются, что более позднее открытие и закрытие участков даст людям дополнительное время, чтобы приехать и проголосовать.

Heavy rain hitting northern Kyushu https://t.co/vWulQtajDM — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 20 июля 2019 г.

​В соответствии с проведенной в 2018 году избирательной реформой, количество членов верхней палаты парламента увеличится с 242 до 248 в два этапа. После выборов 2019 года советников станет 245, после выборов 2022 года - 248. В этом году будут выбраны 124 члена верхней палаты парламента, 50 - по партийным спискам и 74 - по мажоритарной системе.

Досрочно на выборах в верхнюю палату парламента страны проголосовали 14,17 миллиона человек, что составляет 13,3% от общего числа избирателей.

Согласно последним опросам общественного мнения, лидирующие позиции занимает Либерально-демократическая партия, которую возглавляет премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Кладбище самолетов

В логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле обнаружили стоянку с проблемными самолетами Boeing 737 Max. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

На площадке припаркованы более 35 лайнеров авиакомпании Southwest Airline. Самолеты будут стоять на приколе до снятия запрета на полеты воздушных судов данного типа.

Haunting Southwest Airlines graveyard show Boeing 737 Max planes grounded after two deadly crashes https://t.co/TEYlofFPM0 pic.twitter.com/OQLHesNKL7 — موسوعة المعرفة (@maosoo3h) 20 июля 2019 г.

​Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

Boeing 737 MAX — новейшее поколение самолетов Boeing 737. Эксплуатация воздушных судов этой серии началась в 2017 году. Модель стала самым продаваемым самолетом в истории компании.

Новый вид туризма

В России получают все большее распространение так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование агентства делового туризма "Аэроклуб".

Данный термин объединяет слова business (бизнес. – прим. ред.) и leisure (досуг. – прим. ред.). Таким образом, сотрудник, который отправляется в служебную командировку, по своей инициативе продлевает пребывание в месте, которое посетил по деловым вопросам.

Специалисты связывают рост популярности такого формата с большой концентрацией на рынке труда поколения миллениалов (люди, родившиеся после 1981 года. – прим. ред.), которые предпочитают объединять работу и личную жизнь, а также стремятся изучать новые места.

Кроме того, многие зарубежные компании, которые работают в России, постепенно внедряют такой формат в качестве поощрения для сотрудников, что мотивирует их и позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью, пишет издание.

Как выяснили специалисты, чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Также этот вид туризма популярен у сотрудников автомобильной отрасли, работников фармацевтических фирм и компаний, которые занимаются продажей товаров широкого ассортимента.

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