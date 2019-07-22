Пока вы спали: на Украине выбрали парламент, Нью-Йорк без света и кишиневский ниндзя

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. Половина депутатского корпуса (225 человек) избиралась по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могли только партии, проходной барьер составил 5%.

По подсчетам голосов партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство, набирая 42,03% после обработки 25,82% протоколов.

Голосование началось в 8.00 и продлится до 20.00 по местному времени.https://t.co/9ls224NgyI — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 21 июля 2019 г.

​Второе место у "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, у нее 12,64%. Далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" с 8,64%. Четвертое место у "Батькивщины" экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,33%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,38%.

В выборах не смогут принять участие около трех миллионов жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также несколько миллионов украинцев, проживающих в России.

На территории Молдовы открыто 2 зарубежных избирательных участка.

Нью-Йорк погрузился во тьму

Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison, передает РИА Новости с ссылкой на местные СМИ.

По ее данным, многочисленные отключения электричества были зафиксированы на юго-востоке Бруклина. Сообщается, что компания сейчас работает над устранением проблем.

Отключились светофоры, в метро встали поезда, не работали магазины, погасли знаменитые огни Таймс-сквер.

Ранее о перебоях с электроснабжением сообщалось в столице США Вашингтоне, где на жаркие дни, которые стоят в городе, часто приходятся пиковые нагрузки сети из-за массового использования кондиционеров.

Ночной трюкач

В Кишиневе молодой человек, неуспевший выйти на своей остановке, устроил в салоне троллейбуса почти цирковое представление. Но трюк шокировал пассажиров общественного транспорта. Парень был явно в неадекватном состоянии, поругавшись с водителем и кондуктором он вылез из окна троллейбуса, забрался на его крышу и спрыгнул с другой стороны. Пассажиры назвали трюкача кишиневским ниндзя.

Моменты ужаса, которые пережили люди в салоне, можно наблюдать здесь