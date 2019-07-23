Пока вы спали: бурение на Луне, спасение собаки и самый короткий IQ-тест

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Пользователи соцсетей поблагодарили кишиневца, спасшего пса, которого изверги привязали к машине и тащили на цепи. Об этом сообщили волонтеры и разместили в Facebook видео, на котором запечатлена пострадавшая собака.

"Вот спасённая собачка. Хотим от всей души поблагодарить Андрея, что не проехал мимо такого вопиющего случая! Что не смог оставить бедную собаку на дороге с ,,добрым хозяином", который стер лапы животного в кровь! Андрей, здоровья и всех благ вам и вашей семье за все, что вы сделали для этой собачки. Люди, этот добродушный и справедливый человек не хочет отметок в Ф.Б., мы на связи и будет бороться до конца. Сегодня собачка была у ветеринара и прошла необходимые процедуры, чувствует себя лучше", - написала девушка в социальной сети.

Инцидент произошел 21 июля. Дьякон Геннадий Валуца тащил пса, прикованного цепью к автомобилю, по дороге.

На Луне пробурят отверстие

Российские ученые создают буровую установку, которая будет брать пробы грунта на Луне. Об этм сообщили корреспонденту РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.

Грунт планируется брать с глубины 15 метров на темной стороне спутника Земли. Нужно это для того, чтобы установить сроки, когда Луна стала видна с Земли только с одной стороны.

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"Нами разрабатывается вариант буровой установки нового поколения, которая способна брать пробы грунта на глубине до 15 метров. Это небольшие устройства массой около 80 килограммов. С такой длинной бура мы практически по всей поверхности Луны сможем достичь глубины подстилающей лунный грунт породы. Если таким буром взять образцы с обратной стороны Луны, по содержанию захваченных частицами грунта газов мы узнаем, когда Луна получила синхронное вращение вокруг своей оси с вращением вокруг Земли и теперь всегда смотрит на нас одной стороной", - сказал Слюта.

Кроме того, учеными предложен проект размещения на лунной поверхности опорной сети из 8-10 автоматических станций сейсмического мониторинга.

Короткий тест для "короткого" IQ?

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror:

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

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Профессор отмечает, что тест лишь на первый взгляд кажется легким, его легко понять при объяснении, но для правильного решения главное отказаться от ответа, который приходит первым на ум.

Наиболее распространенными ответами на этот тест являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. На самом деле верными ответами являются пять центов, пять минут и 47 дней.