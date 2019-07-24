Пока вы спали: 100 млн для Молдовы, смерть боксера и "мокрое дело" в Нью-Йорке

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. В Бухаресте во вторник завершилось заседание совместной молдавско-румынской межминистерской рабочей группы. Правительство Румынии сообщило, что на встрече министров двух стран акутализировали вопрос о финансовой помощи Молдове. Бухарест давно обещал безвозмездно выделить РМ 100 млн евро. Но дальше деклараций дело не шло.

На этом совместном заседании стороны вновь подчеркнули важность внедрения Молдавско-румынского межправительственного соглашения о предоставлении Молдове безвозмездной технической и финансовой помощи (документ был подписан в Бухаресте 27 апреля 2010 года).

Участники заседания договорились, что помощь Румынии будет направлена на конкретные проекты в сфере защиты окружающей среды и водных ресурсов, образования, культуры, здравоохранения, внутренних дел, трансграничного сотрудничества, публичных финансов и телекоммуникаций.

Боксер Максим Дадашев скончался

Российский боксер Максим Дадашев скончался в больнице США из-за травм после поединка с представителем Пуэрто-Рико Сабриэлем Матиасом. У 28-летнего спортсмена не выдержало сердце.

Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения в бою с Сабриелом Матиасом в Оксон-Хилле, состоявшемся 20 июля. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина. Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа. Спустя некоторое время спортсмена ввели в медикаментозную кому.

Полицейских облили водой из вёдер

В Нью-Йорке прохожие окатили водой из ведер полицейских. Инциденты произошли независимо друг от друга в Бруклине и Гарлеме.

В первом случае несколько человек наскоками выплескивают ведра воды на двух стражей порядка, которые держат на капоте машины задержанного человека. Один из хулиганов даже бросает пластиковое ведро в полицейского, но тот лишь вжимает голову в плечи.

Во втором случае двое полицейских идут по улице в насквозь мокрой форме, а подростки окатывают их с головы до ног водой, забегая со спины.

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Начальник отдела полиции Нью-Йорка Теренс Монахан (Terence Monahan) разместил скриншот момента с рикошетом в своем аккаунте в Twitter, где назвал происходящее «предосудительным».

"Полицейские и сообщества Нью-Йорка добились значительных успехов — вместе — но КАЖДЫЙ житель Нью-Йорка ДОЛЖЕН проявлять уважение к нашим копам. Они не заслуживают такого", — написал он.

The videos of cops being doused with water and having objects hurled at them as they made an arrest in #Harlem is reprehensible. NYC’s cops & communities have made remarkable progress — together — but EVERY New Yorker MUST show respect for our cops. They deserve nothing less. pic.twitter.com/mPtPPbUSGZ — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) 22 июля 2019 г.

Личность одного из подозреваемых уже установлена, но он пока не задержан. Сообщается, что это молодой человек примерно 20 лет, входящий в одну из банд. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках участников этих нападений.