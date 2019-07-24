11:18 24 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.52
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.68
Поиск

Новый глава Пентагона принес присягу в присутствии Трампа

© AFP 2019 / Pete Marovich
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0

Новым министром обороны США является гражданским лицом, что традиционно для министров обороны США.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Новым министром обороны США официально стал Марк Эспер, который принес присягу в присутствии Дональда Трампа, передает РИА Новости.  

Пентагон.
© AFP 2019 /
Трамп: старый и.о. главы Пентагона уступает место новому

Таким образом, Пентагон впервые за более чем полгода получил действующего главу — без приставки "исполняющий обязанности".

После вступления Дональда Трампа в должность президента США, в январе 2017 года министром обороны был назначен Джеймс Мэттис, который подал в отставку 31 декабря 2018-го. После чего, исполняющим обязанности сначала был Патрик Шэнахан, а затем, с конца июня, — Эспер.

С 1986 по 2007 годы Марк Эспер служил в армии, участвовал в войне в Персидском заливе в 1991-м в составе 101-й десантной дивизии. После отставки в звании подполковника Эспер работал в частных коммерческих структурах, в качестве лоббиста для оборонных предприятий.

В ноябре 2017-го сенат утвердил его на пост министра сухопутных сил, входящих в структуру Пентагона.  США разрабатывают стратегию "скрытого вторжения" в Россию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Улицы бельгийского города заполонили ожившие статуи
Щенок дворняги необъяснимым образом залез под капот иномарки и остался жив
Это не черт из коробочки, а щенок из моторного отсека - видео
Валютные поступления в Молдову за май 2019
Откуда чаще всего поступает валюта в Молдову

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться