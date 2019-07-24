Дипломат назвал условие для улучшения отношений Евросоюза с Россией

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что необходимо выстраивать новые отношения, основанные на прагматическом партнерстве.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Постоянный представитель России при организации Владимир Чижов рассказал, что отношения между Россией и Европой улучшатся, когда ЕС накопит "критическую массу политической воли". Об этом он заявил в интервью "Парламентской газете".

"Евросоюз должен накопить критическую массу политической воли. Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией. Когда такая критическая масса будет накоплена, произойдет определенный поворот в наших отношениях", — заявил он.

Чижов отметил, что отношения далеки от нормальных. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров продолжает выстраивать политический диалог.

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По словам Чижова, необходимо выстраивать новую парадигму отношений, основанную на прагматическом партнерстве.

"Нас объединяет не только общее пространство, но и экономические, культурные и исторические связи", — отметил он.

Чижов также подчеркнул, что недопонимание между Россией и ЕС возникло не из-за ситуации вокруг Украины. По его мнению, события 2014 года стали лишь "катализатором" для давно копившихся проблем.

Отношения России и западных стран резко ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах Евросоюза все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций.

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