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Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН

© Photo : SDG
В мире
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Среди участников соглашения – более 40 медиаорганизаций со всего мира, в том числе Медиакорпорация Китая (КНР), Deutsche Welle (Германия), Al Jadeed TV (Ливан), Asahi-Shimbun (Япония), Discovery (США) и другие.

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Глобальному соглашению по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Мы приветствуем присоединение Sputnik к растущему числу медиаорганизаций, вступивших в Глобальнее соглашение по сотрудничеству в области реализации целей устойчивого развития. Уверены, что благодаря своему международному охвату Sputnik сможет сыграть чрезвычайно важную роль в повышении осведомленности о значении ЦУР", – отметила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл.

Pavilion of the Sputnik international information brand at the Lenexpo Exhibition Center ahead of the 2015 St. Petersburg International Economic Forum
© Sputnik / Alexei Danichev
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"Мы рады сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций в рамках Глобального соглашения, – заявил, в свою очередь, первый заместитель главного редактора Sputnik Сергей Кочетков. – Цели устойчивого развития ООН охватывают широкий спектр глобальных гуманитарных и экологических проблем. Рассчитываем, что новостные ресурсы Sputnik на 32 языках позволят привлечь дополнительное внимание международной аудитории к данной инициативе".

Глобальное соглашение по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации целей устойчивого развития было запущено в 2018 году. Инициатива призвана повысить осведомленность о Целях устойчивого развития, единогласно принятых странами-членами ООН в сентябре 2015 года. Цели направлены на решение вопросов здравоохранения, гендерного равенства, образования, неравенства и изменения климата. Среди участников соглашения – более 40 медиаорганизаций со всего мира, в том числе Медиакорпорация Китая (КНР), Deutsche Welle (Германия), Al Jadeed TV (Ливан), Asahi-Shimbun (Япония), Discovery (США) и другие.

Города мира. Токио
© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов.

В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

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Теги:
СМИ, Sputnik, ООН


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