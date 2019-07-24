Sputnik присоединился к Глобальному медиасоглашению ООН

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik присоединилось к Глобальному соглашению по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).
"Мы приветствуем присоединение Sputnik к растущему числу медиаорганизаций, вступивших в Глобальнее соглашение по сотрудничеству в области реализации целей устойчивого развития. Уверены, что благодаря своему международному охвату Sputnik сможет сыграть чрезвычайно важную роль в повышении осведомленности о значении ЦУР", – отметила заместитель генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Элисон Смейл.
Глобальное соглашение по сотрудничеству между ООН и СМИ в области реализации целей устойчивого развития было запущено в 2018 году. Инициатива призвана повысить осведомленность о Целях устойчивого развития, единогласно принятых странами-членами ООН в сентябре 2015 года. Цели направлены на решение вопросов здравоохранения, гендерного равенства, образования, неравенства и изменения климата. Среди участников соглашения – более 40 медиаорганизаций со всего мира, в том числе Медиакорпорация Китая (КНР), Deutsche Welle (Германия), Al Jadeed TV (Ливан), Asahi-Shimbun (Япония), Discovery (США) и другие.
В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK