Эксклюзив: моряки с российского судна о задержании на Украине и пути домой

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Корреспондент агентства связался по телефону с капитаном задержанного на Украине российского судна Ильей Дробянко.

"Сейчас мы проходим паспортный контроль. Минут 15-20 мы были в зоне ожидания", - сказал он в эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова.

По словам капитана, во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

О судьбе судна он ничего сказать не смог: "Нам этого не сообщили. Это знает судовладелец".

На вопрос о том, как моряки добрались до границы, капитан ответил, что это был автомобиль, который предоставил агент.

"Две машины держались рядом. Особых задержек не было. Остановились на заправке, заправились, проехали дальше. Простояли минут 15-20, возле первого допконтроля", - уточнил он.

По словам Дробянко, на КПП их задержали, сказав, что база не работает.

"После задержания нас попросили выйти с сумками и пройти пешком. Потом сказали вернуться, сесть в автомобили", - продолжил он.

Дробянко подтвердил, что после прохождения границы моряки продолжат путь в аэропорт Кишинева.

"Компания или посольство нам дальше все объяснят. Сказали, что из посольства позвонят и они уже по билетам поставят нас в известность", подытожил капитан.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.

"Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", - отметили в МИД России.

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