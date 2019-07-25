Российские моряки задержанного на Украине судна вылетят ночью в Москву

Корреспонденты Sputnik Молдова находятся на постоянной связи с экипажем российского судна, которое задержали на Украине.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Российские моряки, задержанного на Украине танкера, планируют вылететь из молдавской столицы в Москву ночным рейсом авиакомпаний AirMoldova и S7, в 01.30. Как сообщил Sputnik в эксклюзивном комментарии капитан судна Илья Дребязка, ориентировочно через час-полтора они прибудут в Международный аэропорт Кишинева.

По его словам, бронированием билетов занимается компания, которой принадлежит судно.

В аэропорту Кишинева российских моряков уже ждет пресса, как местная, так и международная.

Дребязка ранее сообщил Sputnik, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.

Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.

Как отметили в МИД России, "если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".

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