Российские моряки задержанного на Украине судна вылетят ночью в Москву

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Российские моряки, задержанного на Украине танкера, планируют вылететь из молдавской столицы в Москву ночным рейсом авиакомпаний AirMoldova и S7, в 01.30. Как сообщил Sputnik в эксклюзивном комментарии капитан судна Илья Дребязка, ориентировочно через час-полтора они прибудут в Международный аэропорт Кишинева.
По его словам, бронированием билетов занимается компания, которой принадлежит судно.
В аэропорту Кишинева российских моряков уже ждет пресса, как местная, так и международная.
Дребязка ранее сообщил Sputnik, что во время задержания инцидентов не было, здоровье экипажа в норме.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер NEYMA, который, якобы, участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе.
Также утверждается, что танкер зашел в Измаил под именем NIKA SPIRIT. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
Российская сторона выясняет обстоятельства произошедшего задержания российского танкера NEYMA для принятия адекватных мер, заявили РИА Новости в МИД РФ.
"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер",- сообщили в ведомстве.
Как отметили в МИД России, "если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать".
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