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Посетитель в музее, созданном на территории бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, архивное фото

Польша пригласит президента России на 75-летие освобождения Аушвица

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
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Пресс-секретарь главы Польши отметил в интервью местной радиостанции, что памятные мероприятия пройдут в начале 2020 года.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Глава России Владимир Путин будет приглашен в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц. Об этом сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский. 

"На мероприятия, которые будут организованы музеем Аушвиц в начале следующего года, такое приглашение господину президенту Путину будет направлено, поскольку освобождение лагеря советскими войсками - исторический неоспоримый факт. Здесь с нашей стороны есть желание сотрудничать", - цитирует Сыхальского РИА Новости.

Варшава
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Ранее Варшава заявила, что не пригласила представителей России на мероприятия к 80-летию начала войны из-за нарушения международного права в 1939 году. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. После этого часть территории Польши отошла к Германии, а другая часть - к Советскому союзу. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия РФ не могут считаться полноценными.

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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