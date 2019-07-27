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Самолет пролетает на фоне луны

Пока все спали: задержки рейсов, газовый контракт и беспилотник в Черном море

© AP Photo / Michael Probst
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Вылет утренних рейсов из Кишинева в Москву и Санкт-Петербург задерживается, сообщается на сайте информационного табло аэропорта молдавской столицы. 

Аэропорт
CC0 / Pixabay / JESHOOTScom
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В обоих случаях борты отправятся по назначению позже в связи с тем, что прибывающие самолеты с опозданием оказались в Кишиневе.

Так, рейс 9U 173, S7 4536 в Москву и рейс 9U 181, S7 4532 в Санкт-Петербург должны отправиться в 08.00. В связи с этим обратный московский рейс 9U 174, S7 4535 приземлится ориентировочно не в 11.50, а в 12.30.

Кроме того, рейс 9U 178, S7 4541 из Москвы вместо 06.10 приземлился в 07.24.

Переговоры Молдовы и "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев надеется на успешный исход переговоров с Молдовой по вопросам покупки реверсного газа из Европы и использовании республикой украинских газовых хранилищ.

"Мы действительно инициировали и ведем переговоры о таком сотрудничестве, надеемся на их плодотворное завершение. Импорт из Европы для Молдовы - это выгодные цены и свободный выбор поставщика. Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемого и политически мотивированного поведения "Газпрома", - написал Коболев в пятницу в Facebook. 

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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"Укртрансгаз" в июне направил предложение Молдове воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии. Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.

Глава молдавского правительства Майя Санду, выступая 24 июля в комитете по иностранным делам Европарламента, заявила, что покупка газа у России выгоднее для Молдовы, чем вариант поставок по реверсу через Украину. По ее словам, с румынскими властями ведется работа, чтобы ускорить строительство газопровода Яссы-Кишинев.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Будущее транзита пока не ясно. Молдова и Приднестровье в этом контексте наиболее уязвимы, т.к. на сегодняшний день они полностью зависят от российского газа, говорил РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. 

© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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Беспилотный разведчик США

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США в пятницу вечером провел разведку у черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 14.45 по московскому времени Global Hawk завершил мониторинг линии разграничения в Донбассе, спустя пять часов его заметили над Черным морем вблизи границы России – он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

​В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

Анита Цой и Диана Арбенина получили травмы в Баку

Известная певица Анита Цой выложила в своем Instagram видео, на котором сняла травму большого пальца, полученную на фестивале "Жара" в Баку. 

Певица София Ротару
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Ранее сообщалось, что Цой в срочном порядке увезли на автомобиле скорой помощи в больницу сразу после церемонии красной дорожки. Позже в пресс-службе мероприятия рассказали, что исполнительница споткнулась и ушибла ногу.

Как рассказала сама Цой, она сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. "Вырвала с мясом ноготь. Море крови", — прокомментировала она случившееся.

Цой поблагодарила за слова поддержки и заверила, что чувствует себя хорошо. При этом она отметила, что травма произошла на "пустом месте".

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Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)

К слову, в этот же день на фестивале получила травму и лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина.

"Шла себе, шла, упала и разбила коленку. Чем гримировать, кто посоветует?", - спросила артистка у своих подписчиков.

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