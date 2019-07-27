Пока все спали: задержки рейсов, газовый контракт и беспилотник в Черном море

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Вылет утренних рейсов из Кишинева в Москву и Санкт-Петербург задерживается, сообщается на сайте информационного табло аэропорта молдавской столицы.

В обоих случаях борты отправятся по назначению позже в связи с тем, что прибывающие самолеты с опозданием оказались в Кишиневе.

Так, рейс 9U 173, S7 4536 в Москву и рейс 9U 181, S7 4532 в Санкт-Петербург должны отправиться в 08.00. В связи с этим обратный московский рейс 9U 174, S7 4535 приземлится ориентировочно не в 11.50, а в 12.30.

Кроме того, рейс 9U 178, S7 4541 из Москвы вместо 06.10 приземлился в 07.24.

Переговоры Молдовы и "Нафтогаза"

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев надеется на успешный исход переговоров с Молдовой по вопросам покупки реверсного газа из Европы и использовании республикой украинских газовых хранилищ.

"Мы действительно инициировали и ведем переговоры о таком сотрудничестве, надеемся на их плодотворное завершение. Импорт из Европы для Молдовы - это выгодные цены и свободный выбор поставщика. Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемого и политически мотивированного поведения "Газпрома", - написал Коболев в пятницу в Facebook.

"Укртрансгаз" в июне направил предложение Молдове воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии. Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.

Глава молдавского правительства Майя Санду, выступая 24 июля в комитете по иностранным делам Европарламента, заявила, что покупка газа у России выгоднее для Молдовы, чем вариант поставок по реверсу через Украину. По ее словам, с румынскими властями ведется работа, чтобы ускорить строительство газопровода Яссы-Кишинев.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Будущее транзита пока не ясно. Молдова и Приднестровье в этом контексте наиболее уязвимы, т.к. на сегодняшний день они полностью зависят от российского газа, говорил РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

Беспилотный разведчик США

Стратегический беспилотный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США в пятницу вечером провел разведку у черноморского побережья России, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.

Беспилотник с бортовым номером 04-2021 взлетел с авиабазы в Италии. В 14.45 по московскому времени Global Hawk завершил мониторинг линии разграничения в Донбассе, спустя пять часов его заметили над Черным морем вблизи границы России – он пролетел вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

19:50 мск.

Разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России🇷🇺. pic.twitter.com/HVsLQAwMFY — PlaneRadar (@ua4wiy_) 26 July 2019

​В последнее время иностранные беспилотники и самолеты-разведчики все чаще стали появляться у границ России. Их замечают над Черным морем, у Калининградской области, а также неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны, Вашингтон отказывается прекращать разведывательные операции у российских рубежей.

Анита Цой и Диана Арбенина получили травмы в Баку

Известная певица Анита Цой выложила в своем Instagram видео, на котором сняла травму большого пальца, полученную на фестивале "Жара" в Баку.

Ранее сообщалось, что Цой в срочном порядке увезли на автомобиле скорой помощи в больницу сразу после церемонии красной дорожки. Позже в пресс-службе мероприятия рассказали, что исполнительница споткнулась и ушибла ногу.

Как рассказала сама Цой, она сорвала ноготь, зацепившись им за лестницу, когда уже заканчивала проход по ковровой дорожке. "Вырвала с мясом ноготь. Море крови", — прокомментировала она случившееся.

Цой поблагодарила за слова поддержки и заверила, что чувствует себя хорошо. При этом она отметила, что травма произошла на "пустом месте".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy) 26 Июл 2019 в 4:36 PDT

К слову, в этот же день на фестивале получила травму и лидер рок-группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина.

"Шла себе, шла, упала и разбила коленку. Чем гримировать, кто посоветует?", - спросила артистка у своих подписчиков.

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