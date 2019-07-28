Пока все спали: смертельная авария, погружение Путина на батискафе, самолеты-разведчики

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Смертельная авария произошла в ночь на воскресенье недалеко от Данчен. Всего в 13 километрах от молдавской столицы разбился мотоциклист.

Трагедия случилась на участке трассы между Данченами и Сочитенами. Как рассказали очевидцы случившегося, мотоцикл врезался в Volkswagen Transporter. В итоге мотоциклист скончался от полученных травм, а его пассажир получил серьезные ранения и находится тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли патрульные, скорая и пожарные. Пока устраняли последствия аварии, на указанном участке образовалась пробка приблизительно из 100 машин.

Путин спустился на дно Финского залива

Появилась видеозапись погружения президента Владимира Путина на батискафе к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

На кадрах видно, как российский лидер в сопровождении специалистов опускается на дно Финского залива, а затем возвращается на поверхность. Погружение длилось около получаса.

После этого президент поделился впечатлениями с журналистами и пообщался с участниками экспедиции и с аквалангистами, устанавливавшими на Щ-308 мемориальную табличку. Глава государства поблагодарил их за работу и поздравил с наступающим Днем ВМФ.

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили через три года. Затем ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота. Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Эксперты выяснили, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

Нарушение воздушного пространства

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

"Сегодня в очередной раз самолеты-шпионы США вошли в зону, контролируемую Венесуэлой, нарушая авиационную безопасность и международные договоры. США продолжают открыто оскорблять нашу страну", - говорится в сообщении.

Это не первый случай нарушения воздушного пространства Венесуэлы за последние несколько дней. Девятнадцатого июля венесуэльские военные обнаружили самолет, следовавший с северо-запада Карибского моря в направлении Майкетии недалеко от Каракаса. Попытки связаться с ним оказались безуспешными, и самолет сопроводили до момента выхода из региона.

В Пентагоне в то же время заявили, что истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы "агрессивно преследовал" американский разведывательный EP-3 и "подверг риску экипаж и самолет".

В Министерстве обороны Венесуэлы ранее отмечали, что это уже не первый случай нарушения пространства Венесуэлы и может расцениваться как серьезная угроза извне.

Американец съел мозг сожительницы

Житель американского штата Индиана Джозеф Оберхансли окажется на скамье подсудимых по обвинению в том, что он зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Преступление произошло в 2014 году в городе Джефферсонвилл. Тело 46-летней Тэмми Джо Блантон обнаружили в ванной в ее доме. Вскрытие показало, что женщина умерла от многочисленных колотых ран.

Рядом с телом нашли части черепа с мозгом, а в мусорном ведре полицейские обнаружили сковороду, щипцы и салфетки со следами крови.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего Джозефа Оберхансли, который сперва сознался в преступлении, а затем заявил о своей невиновности, обвинив Блантон в том, что она "много пила и общалась с извращенцами".

Ранее Оберхансли условно-досрочно освободили из тюрьмы, где он отбывал наказание за убийство 17-летней любовницы в 1998 году. Помимо этого, он стрелял в мать и сестру, а также пытался сделать себе "частичную лоботомию". Оберхансли грозит пожизненное заключение, суд над ним начнется 19 августа.

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