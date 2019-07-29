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Пока вы спали: стрельба в Калифорнии, жара в Европе и Молдове, транзит газа

© AP Photo / Petr David Josek
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КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Трое человек погибли, двенадцать - были ранены, а около 60 пострадали в результате стрельбы на фестивале чеснока, который проходил в городе Гилрой на западе Калифорнии.

По подозрению в стрельбе задержан один человек, однако полиция предполагает, что у него могли быть сообщники, сообщают американские СМИ. Имя задержанного пока не называется.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в твиттере информацию об аресте стрелявшего, он также призвал американцев "быть осторожными и беречь себя".

Транспортировка газа через Северный поток

Объем транспортировки газа через территорию Украины снизился после возобновления поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

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"Северный поток"  после планового ежегодного техобслуживания возобновил поставки российского газа по обеим ниткам - на четыре дня раньше запланированного срока. Оператор проекта Nord Stream AG ранее планировал провести техобслуживание газопровода с 16 по 30 июля включительно, отмечает РИА Новости.

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Во время приостановки использования тех или иных транзитных магистралей традиционно растет использование альтернативных, в том числе увеличивается транспортировка газа через Украину в направлении Словакии.

Подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Пилот украинского Ил-76 погиб в Ливии, когда пытался спасти бортовые документы, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.  Летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность заместителя командира соединения.

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Офицер закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Ранее он участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.

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Об уничтожении украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 стало известно в воскресенье, 28 июля. Однако сам инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

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Жара в Европе и Молдове

Аномальная жара, коснувшаяся европейских стран, обернулась настоящим экологическим бедствием. Многие реки и озёра сильно обмелели. В немецком регионе Ганновер одно из озёр практически исчезло, а на потрескавшемся иле осталась погибшая рыба.

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Климатологи предупреждают, что в ближайшие годы жара может стать в Европе регулярным явлением, что приведёт к изменениям привычных ландшафтов.

Кстати, до 30 июля в Молдове действует желтый код метеоопасности из-за жары.

Как питаться в жару
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Как питаться в жару

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Теги:
события ночи, Европа, Молдова, пока вы спали, жара


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