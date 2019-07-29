Пока вы спали: стрельба в Калифорнии, жара в Европе и Молдове, транзит газа

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Трое человек погибли, двенадцать - были ранены, а около 60 пострадали в результате стрельбы на фестивале чеснока, который проходил в городе Гилрой на западе Калифорнии.

#BREAKING UPDATE: Witness video captures moment when shots are fired at Gilroy Garlic Festival. The scene is still active, Gilroy police say. https://t.co/f8cSSQ24mQ



[Video: @NstySeaL/Twitter] pic.twitter.com/uHqBr5q1vh — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 29 июля 2019 г.

По подозрению в стрельбе задержан один человек, однако полиция предполагает, что у него могли быть сообщники, сообщают американские СМИ. Имя задержанного пока не называется.

#BREAKING UPDATE: Ambulance crews were told 11 people down in a reported shooting at the Gilroy Garlic Festival. https://t.co/ufzR4VllUL pic.twitter.com/giApm5t2bX — Stephen Ellison (@sj_ellison) 29 июля 2019 г.

Президент США Дональд Трамп подтвердил в твиттере информацию об аресте стрелявшего, он также призвал американцев "быть осторожными и беречь себя".

Транспортировка газа через Северный поток

Объем транспортировки газа через территорию Украины снизился после возобновления поставок по "Северному потоку", свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream.

"Северный поток" после планового ежегодного техобслуживания возобновил поставки российского газа по обеим ниткам - на четыре дня раньше запланированного срока. Оператор проекта Nord Stream AG ранее планировал провести техобслуживание газопровода с 16 по 30 июля включительно, отмечает РИА Новости.

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Во время приостановки использования тех или иных транзитных магистралей традиционно растет использование альтернативных, в том числе увеличивается транспортировка газа через Украину в направлении Словакии.

Подробности гибели пилота украинского Ил-76 в Ливии

Пилот украинского Ил-76 погиб в Ливии, когда пытался спасти бортовые документы, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Летчик-контрактник из Мелитополя Владимир Бухальский был военным пенсионером, одним из самых опытных летчиков 25-й бригады транспортной авиации, занимал должность заместителя командира соединения.

Офицер закончил Тамбовское авиационное училище, служил в Запорожье, откуда 20 лет назад перевелся в Мелитополь. Ранее он участвовал в эвакуации украинских граждан из Ливии и Сирии.

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Об уничтожении украинских военно-транспортных самолетов Ил-76 стало известно в воскресенье, 28 июля. Однако сам инцидент произошел 26 июля во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

Жара в Европе и Молдове

Аномальная жара, коснувшаяся европейских стран, обернулась настоящим экологическим бедствием. Многие реки и озёра сильно обмелели. В немецком регионе Ганновер одно из озёр практически исчезло, а на потрескавшемся иле осталась погибшая рыба.

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Климатологи предупреждают, что в ближайшие годы жара может стать в Европе регулярным явлением, что приведёт к изменениям привычных ландшафтов.

Кстати, до 30 июля в Молдове действует желтый код метеоопасности из-за жары.

© Sputnik / Шушаник Саргсян Как питаться в жару

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