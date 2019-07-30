Пока вы спали: поставки газа в Молдову, санкции против России, саммит ЕАЭС

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал условия сотрудничества с Молдовой для транспортировки газа. Свою позицию он обозначил в соцсетях.

"Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность Молдовы. Для Украины - это также интересная перспектива. Сотрудничество с Молдовой позволит дополнительно загрузить хранилища и мощности газотранспортной системы. Речь идет о сотрудничестве, от которого в равной мере выигрывают обе стороны. Значит, есть высокие шансы достичь согласия", - добавил он.

"Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. В 2018 году "Газпром" поставил в Молдову 2,9 миллиарда кубометров газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 миллиарда кубометров). Контракты между ПАО "Газпром" и АО "Молдовагаз" на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.

Молдавское гражданство - на вес золота: правительство ввело мораторий>>>

Глава республики Игорь Додон ранее сообщал, что власти Молдовы ведут переговоры с российской стороной об условиях транзита газа и поставках газа с 1 января 2020 года.

"Мы идем по двум направлениям – с одной стороны, новый контракт с "Газпромом" с 1 января 2020 года в случае, если будет транзит через Украину, если не будет транзита через Украину, то у нас будут большие проблемы. А второй момент касается тарифа", - сказал ранее президент.

Додон также подчеркивал, что за счет транзита российского газа через территорию Молдовы госбюджет республики получал несколько десятков миллионов долларов, которые предназначались для компенсаций конечных тарифов для населения страны.

Расширение санкций против России

Сенатор-республиканец Марко Рубио и его коллега-демократ Крис ван Холлен предложили прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за "вмешательство в выборы" против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем. Соответствующее письмо к профильным комитетам сенаторы опубликовали в понедельник.

Палата представителей и сенат сейчас занимаются согласованием обширного оборонного бюджета. В нем могут быть прописаны нормы, не относящиеся непосредственно к обороне.

Рубио и ван Холлен указывают, что в версии военного бюджета, которая рассматривается палатой представителей, содержится поправка Брэда Шермана и Максин Уотерс. В ней предлагается уже сейчас запретить американским фирмам торговать российским суверенным долгом. Также поправка требует от национальной разведки в течение 30 дней после каждых выборов отчитываться, вмешивалась ли Россия в эти выборы, и в случае каких-либо сомнений на этот счет в разведке или конгрессе автоматически продлевать санкции против суверенного долга.

"Хотя поправка Шермана и Уотерс — это шаг в правильном направлении, мы считаем, что ее нужно изменить и укрепить", - заявили сенаторы, которых цитирует РИА Новости.

Кто будет новым главой НАЦ: стал известен победивший в конкурсе кандидат>>>

Они отмечают, что из-за хорошей фискальной дисциплины российского бюджета влияние санкций против суверенных долговых обязательств России будет ограниченным - у нее, в частности, небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты.

Крушение самолета в Пакистане

Число жертв потерпевшего крушение на северо-востоке Пакистана военного самолета возросло до 19 человек, еще 16 получили ранения.

Ранее сообщалось о 12 погибших, среди которых были два пилота и три члена экипажа.

Отмечается, что среди погибших есть местные жители. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Самолет, принадлежавший армейской авиации Пакистана, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. Он выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, и огонь перенесся на несколько близлежащих домов. Причины крушения не сообщаются.

Саммит стран-членов ЕАЭС в Астане

Кишинев сохранит все подписанные ранее международные соглашения, в том числе соглашение, в соответствии с которым наша страна получила статус наблюдателя в ЕАЭС, заявила председатель молдавского парламента Зинаида Гречаная.

"Мы будем участвовать – и уже есть приглашение – в саммите спикеров парламентов стран-членов ЕАЭС в Астане. В том числе такое приглашение получила я как председатель парламента. Будет сформирована делегация для участия в этом форуме" – отметила она.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK