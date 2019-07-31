У берегов Крита произошло землетрясение 5 баллов

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Подземные толчки вблизи острова Крит были зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 молд).
Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Ираклиона.
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Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
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