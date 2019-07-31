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Города мира. Ираклион

У берегов Крита произошло землетрясение 5 баллов

© Sputnik / Владимир Федоренко
В мире
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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду утром вблизи острова Крит, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik.  Подземные толчки вблизи острова Крит были зафиксированы в 4.40 по времени UTC (7.40 молд).

Калифорния после землетрясения
© REUTERS / ALAN DEVALL
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Эпицентр располагался в 16 километрах к западу от города Ираклиона.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 80 километров.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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Теги:
землетрясение


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