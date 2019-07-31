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Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи

СМИ: стали известны сроки возвращения украинских моряков на родину

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут привлечены к ответственности после возвращения на Украину.

КИШИНЕВ, 31 июл — Sputnik. Под личным поручительством украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, задержанных в Керченском проливе моряков ВМСУ могут отпустить до октября. Об этом сообщает газета "Известия".

МИД России
© Sputnik / Максим Блинов
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В публикации отмечается, что Киев направил в следственное управление ФСБ письменные заверения в том, что моряки будут привлечены к ответственности после возвращения на родину, и в случае удовлетворения ходатайства их освободят из под стражи. По словам источника, российская сторона готова отпустить задержанных, но речи о прекращении уголовного дела не идет.

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Одной из ключевых тем, первых телефонных переговоров президентов России и Украины был вопрос обмена задержанными. Таким образом, в середине июля российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в тюрьмах обеих стран.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.

Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Задержание российского танкера Nika Spirit

Сотрудники СБУ задержали 25 июля российский танкер Nika Spirit в порту Измаила. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу. Позже моряков  отпустили. Они отправились домой через Молдову. То, как добирались моряки из Украины в Кишиневский международный аэропорт и их отлет на родину подробно освещал Sputnik Молдова.

В Москве заявили, что задержание танкера и экипажа было незаконным. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине судна.

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