Названы овощи, которые способствуют снижению риска рака кожи

Ученые и медики многих стран пытаются найти рецепты для борьбы с раком в дарах природы.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Список овощей, которые снижают риск развития рака кожи, назвала группа медиков в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Dermatology.

Ученые всего мира пытаются найти рецепты для борьбы с раком в дарах природы. Вот и специалисты из Брауновского университета США решили исследовать воздействие на организм витамина А. В исследовании приняли участие 48 тысяч мужчин и 75 тысяч женщин, которые в течение 26 лет соблюдали диету, включающую в рацион овощи с высоким содержанием витамина А. Наблюдение показало, что подобная диета снизила вероятность возникновение рака кожи почти на 17%.

В диету входило потребление овощей, содержащих витамин А, а также стручковый перец, томаты, шпинат, капусту и морковь.

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