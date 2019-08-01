США допустили ошибку и показали плохой пример решения вопросов безопасности

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. США показали международному сообществу антипример того, как должны решаться вопросы в сфере безопасности. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, затронув ситуацию вокруг выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

На днях советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в пятницу, 2 августа.

"Это антипример того, как сегодня в мире должны решаться сложные вопросы. Вместо наличия инструмента снятия озабоченности мы видим его уничтожение. Вместо создания атмосферы доверия, которая бы была нацелена на придание миру большей стабильности и безопасности, мы видим шаги ровно в противоположном направлении", - сказала Захарова.

По ее словам, "в мире увидели агрессивную информационную кампанию, переворачивающую все с ног на голову, в которой Россия обвинялась в том, что она чуть ли не в первую очередь вышла из соглашения".

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Захарова напомнила, что Россия изначально говорила о том, что выход из ДРСМД - "это исключительно инициатива США".

"Мы говорили о том, что это серьезная ошибка Вашингтона со всех точек зрения и давали не один шанс для того, чтобы все-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте. Мы говорили о том, что если озабоченности по каким-либо аспектам данного соглашения имеются, мы готовы на них отвечать. Мы проводили не одно мероприятие – не только информационного или разъяснительного плана, это были практические встречи с участием наших военных экспертов, специалистов, которые были готовы дать разъяснения по всем интересующим вопросам, в том числе с демонстрацией объектов, которые вызвали озабоченность у партнеров", - сказала Захарова.

США ответили на это "полным нежеланием" участвовать в этом обсуждении или в подобного рода мероприятиях.

"Мы увидели, наоборот, агрессивное желание не допустить участия кого бы то ни было из собственных партнеров – партнеров США – в любых разъясняющих мероприятиях, которые призваны найти общую почву для обсуждения этой темы. Была агрессивная информационная кампания в самих США, переворачивающая все с ног на голову, обвиняющую Россию, которая чуть ли не в первую очередь вышла из этого соглашения", - отметила официальный представитель МИД РФ.

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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