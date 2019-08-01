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Ракетный удар США, иллюстративное фото

Каковы планы ООН по расследованию гибели мирных жителей от бомбардировок США

© AP Photo / Hassan Ammar
В мире
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Москва хочет понять, как ООН будет строить работу комиссии по Сирии, и расследовать инциденты с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана.

КИШИНЕВ 1 авг - Sputnik. Москва хочет понять, как ООН будет строить работу комиссии по Сирии, а также узнать планы по расследованию гибели мирных жителей от бомбардировок США, сообщил МИД России, комментируя создание в ООН комиссии по северо-западной части Сирии.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН "по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года". Расследование займется случаями "разрушения или повреждения объектов, включенных в список деконфликтинга, а также объектов, поддерживаемых ООН, в этом районе".

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Комиссия проверит факты инцидентов, а затем доложит генеральному секретарю по завершении своей работы.

"Также хотели бы поинтересоваться планами генсекретаря ООН в отношении расследования инцидентов с гибелью мирного населения в результате бомбардировок США и их союзниками, в частности, сирийских городов Ракка, Багуз, Хаджин, а также территорий Ливии, Ирака, Афганистана", - говорится в сообщении ведомства.

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© Sputnik / Дмитрий Виноградов
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Во вторник на заседании Совбеза ООН представители США, Великобритании, а также замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Марк Лоукок обвинили власти Сирии и Россию в ударах по гуманитарным объектам в Сирии, в том числе по больницам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, призвав партнеров поверять информацию, прежде чем предъявлять безосновательные обвинения. Он назвал ложью заявления о том, что Россия преднамеренно наносит бомбовые удары по госпиталям и школам.

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После заседания представители Франции, США, Великобритании, Перу, Польши, Бельгии, Доминиканы, Германии, Индонезии и Кувейта встретились с генеральным секретарем, чтобы выяснить, есть ли средства, с помощью которых сама ООН могла бы начать расследование ударов по больницам в Сирии.

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