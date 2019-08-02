Договор о ликвидации РМСД прекратил свое существование

В российском внешнеполитическом ведомстве объявили о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны.

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращается 2 августа, сообщает радио Sputnik со ссылкой на министерство иностранных дел России.

В ведомстве также подчеркнули, что произошло это по инициативе США.

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Ране президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из договора РСМД с Россией якобы из-за нарушений с российской стороны. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что, если Россия не вернется к соблюдению договора в течение шестимесячного периода, он будет окончательно расторгнут. В свою очередь, российская сторона отвергла все обвинения.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на действия США Москва ответит зеркально. Глава государства также добавил, что Россия не станет втягиваться в затратную гонку вооружений.

Договор о РСМД был подписан СССР и США в декабре 1987 года. Согласно договору, стороны должны были уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия. К июню 1991 года договоренности были выполнены: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов; США – 846.

США допустили ошибку и показали плохой пример решения вопросов безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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