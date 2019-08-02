США ввели новый пакет санкций против России

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал указ, где перечислены ограничительные меры, под которые может попасть Россия в связи с так называемым "делом Скрипалей". Документ опубликован на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

Санкции предполагают противодействие в предоставлении займов, финансовой или технической помощи со стороны международных финансовых учреждений. Полномочия по введению санкций возложены на министра финансов США по согласованию с госсекретарем.

Как отмечается в указе, оказывать давление США могут через своих представителей в международных организациях, например, таких как МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др.

Кроме того, предусмотрен запрет любому банку США выдавать какой-либо займ или предоставлять какой-либо кредит правительству определенной страны, за исключением займов или кредитов для приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов.

Указ подписан в целях реализации закона "О контроле над химическим и биологическим оружием…" от 1991 года, по которому год назад был введен первый пакет санкций против России по "делу Скрипалей". Закон предусматривает ряд мер, из которых президент должен выбрать несколько. Россия или какие-либо другие страны в указе не упоминаются.

В МИД России отреагировали на "расследование британских СМИ">>>

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Борис Джонсон в марте прошлого года, занимая пост главы МИД Британии, обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.

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