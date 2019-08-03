Минобороны России показало видео ударов по террористам в Сирии

Минобороны России разместило несколько роликов, на которых запечатлены авиаудары по позициям террористов в Сирии.На видео показаны авиаудары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб. На кадрах можно видеть уничтожение пикапа боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* с реактивной установкой залпового огня, а также самоходного артиллерийского орудия и укреплений незаконных вооруженных формирований на севере Хамы.
Минобороны России опубликовало видео пусков ракет "Уран">>>
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017-го было объявлено о победе над группировкой "Исламское государство"*. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные во многих странах, включая
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