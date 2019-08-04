Пока вы спали: стрельба в Техасе и пожар в автобусе с детьми из Молдовы

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Двадцать человек погибли в результате нападения вооруженного молодого человека на торговый центр в городе Эль-Пасо в Техасе. Убийцей оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос.
Witnesses recall chaos during El Paso shooting, say gunman 'was going for blood' @Walmart #TexasShooting #ElPaso #ElPasoTexas #Walmartshooting #MassShooting https://t.co/vMeMEa0X4w— Sputnik (@SputnikInt) 4 августа 2019 г.
Перед тем, как устроить стрельбу, он разместил на своей странице в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в мечети в Новой Зеландии. В манифесте он заявил, что таким способом защищает свою страну от иностранного "нашествия". Теракт осудил президент США Дональд Трамп. Он назвал стрельбу в Техасе "актом трусости".
"Нет никаких причин или оправданий, которые когда-либо оправдывали бы убийство невинных людей", - написал Трамп в своем твиттере.
Операция по спасению заложников и задержанию террориста длилась 21 минуту, сообщил журналистам губернатор штата Грег Эбботт, его выступление транслировал телеканал Fox News.
Дорожный кошмар
В Болгарии загорелся автобус. Соответствующую информацию сообщил в субботу вечером журналистам представитель полиции Варны.
Настоящий кошмар пережили 70 детей из Молдовы, находившиеся в салоне. Как передают местные СМИ, пожар произошел во время движения транспортного средства. К счастью, жертв нет. Причины происшествия выясняются. Автобус направлялся из Бургаса в Варну, кроме детей в салоне находились 5 взрослых.
Виновнику жуткого ДТП в Гагаузи грозит 8 лет тюрьмы
Полиция задержала виновника жуткого ДТП в Гагаузии, в котором серьезно пострадали 5 детей (один ребенок скончался в больнице). Как передает sputnik.md, за рулем автомобиля находился местный житель, ему 25 лет. Он вел машину в состоянии сильного алкогольного опьянения и без водительских прав.
Полиция открыла уголовное дело по статье 264 часть 4 УК РМ "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее, причинение тяжкого телесного повреждения или иного тяжкого вреда здоровью».
За это преступление законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.
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