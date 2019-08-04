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Ушел из жизни создатель шкалы развития цивилизаций

© Photo: ESA/Hubble & NASA, F. Ferraro et al.
В мире
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Астрофизик Николай Кардашев был известен, прежде всего, тем, что предсказал существование быстровращающихся звезд — пульсаров.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. В субботу, 3 августа, на 88-м году жизни скончался академик РАН Николай Семенович Кардашев, автор и руководитель проекта "Радиоастрон". Благодаря разработкам ученого, была выявлена так называемя тень черной дыры.

О смерти известного астрофизика сообщил в соцсетях заведующий лабораторией внегалактической радиоастрономии института Юрий Ковалев.

Астрофизик разработал шкалу уровня развития цивилизаций, названную его именем. Он разделил стадии внеземных цивилизаций по уровню потребления энергии: первый уровень - использование ресурсов своей планеты, второй - звезды, третий - галактики.

Также ученый еще до открытия пульсаров - быстровращающихся звёзд – предположил их существование. Кардашев также является соавтором идеи интерферометрии для изучения Вселенной, когда два приемника разнесены на большие расстояния. Результатом стала работа российской космической обсерватории "Спектр-Р", которая работает в связке с наземными телескопами.

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