Путин выразил соболезнования Трампу в связи с ЧП в США

В США за сутки произошло три жутких случая со стрельбой на улице.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с расстрелами людей в штатах Техас и Огайо, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер направил главе США в воскресенье телеграмму с соболезнованиями.

Напомним, за прошедшие сутки в Соединенных Штатах погибли 29 человек в результате двух расстрелов.

Так, накануне в Техасе 21-летний парень ворвался в торговый центр Walmart и открыл стрельбу по посетителям.

Стрелок убил 20 человек, в том числе несколько детей, а также ранил 26 отдыхавших.

Нападавший сдался полиции без сопротивления. Известно, что перед нападением парень опубликовал в Сети манифест, в котором высказался против приезда мигрантов в Техас.

Второе нападение было совершено в воскресенье. После того, как мужчину не пустили в бар Дейтона в Огайо, он открыл огонь.

В результате расстрела погибли девять человек, еще около 20 пострадали.

По информации правоохранителей, стрелка в Огайо удалось ликвидировать.

Также неизвестный открыл стрельбу из черного Chevrolet Camaro, ранено семь человек. Это третий случай стрельбы в США за сутки.