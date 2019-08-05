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Президент США Дональд Трамп

Трамп расценил стрельбу в Техасе и Огайо как атаку на нацию

© AP Photo / Evan Vucci
В мире
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Массовые расстрелы в США, по мнению президента страны Дональда Трампа, являются "внутренним терроризмом".

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что шокирован массовыми расстрелами людей в Техасе и Огайо. По его словам, это является атакой на нацию и преступлением против человечества.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп, архивное фото
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Глава Белого дома выступил в понедельник  с обращением к гражданам в связи с серией массовых расстрелов в США.

Трамп призвал осудить идеологии, в которых пропагандируется превосходство одной нации над другой.  

"Мы должны осудить расизм, фанатизм и превосходство белых", — подчеркнул он.

По словам американского президента, массовые расстрелы в США, являются "внутренним терроризмом". Он выразил соболезнования семьям, чьи родственники погибли в результате этого дерзкого преступления.

"На этих выходных более 80 человек были ранены и убиты в результате двух отвратительных атак. Мы всегда будем на их стороне (жертв стрельбы - ред.), и никогда это не забудем. Это является атакой на нашу нацию и преступлением против всего человечества", - сказал он.

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Трамп отметил, что "шокирован" произошедшим.

"Первая леди и я присоединяемся ко всем американцам в их горе и молитвах по жертвам, их семьям и выжившим", - добавил президент США.

В субботу 21-летний мужчина открыл стрельбу в супермаркете в городе Эль Пасо на границе с Мексикой. В результате атаки были убиты 20 человек, более 20 получили ранения. Стрелок был задержан, его подозревают в расовой ненависти и обвиняют в терроризме. В тот же день в ночь на воскресенье еще девять человек были убиты в результате стрельбы у ночного бара в городе Дэйтон в штате Огайо. Полиции в течение менее чем минуты удалось застрелить нападавшего, им оказался 24-летний местный житель, в числе убитых его сестра. Мотивы стрелявшего выясняются. Инцидент в Дэйтоне стал 251 случаем массовой стрельбы в США с начала года.

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