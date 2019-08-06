Пока вы спали: землетрясение 4 балла, заявление Путина, подготовка к выборам

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. В Румынии этой ночью произошло землетрясение, которое почувствовали и в Молдове.

Его эпицентр находился во Вранче, передает Национальный институт исследований развития физики Земли (INCDFP).

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Эпицентр толчков расположен неподалеку от коммуны Палтин, очаг землетрясения расположен на глубине 70 километров, передает Ro.sputnik.md.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Чем опасен выход США из ДРСМД

Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перечеркнул многолетние усилия по снижению вероятности военного конфликта, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, нужно взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", ‒ подчеркнул Путин, которого цитирует РИА Новости.

По словам главы российского государства, США пошли на это вместо "вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности". Президент отметил, что Россия после выхода США из договора не может игнорировать сложившуюся ситуацию.

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Он добавил, что Россия считает необходимым возобновить полноценные переговоры по проблеме обеспечения стратегической стабильности и безопасности.

В Кишиневе началась подготовка к всеобщим местным выборам

Пройдут они 20 октября 2019 года. Также в муниципии состоятся парламентские выборы для одного одномандатного избирательного округа. Речь идёт об округе №33, который включает коммуны Бачой, Кодру, Дурлешты, Сынжера и Трушены.

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На данный момент 80% из всех избирательных участков, расположенных на территории муниципия, готовы к проведению выборов. Предварительно в муниципии будет открыто 308 избирательных участков. Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб сообщила врио секретаря Муниципального совета Кишинёва Александра Моцпан.

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