Болтон перевел "стрелки" на Китай: США вышли из ДРСМД из-за "тысячи" ракет

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало наличие большого числа таких ракет у Китая, заявил во вторник советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Думаю, вы говорите о комментарии министра обороны Марка Эспера о том, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать. И это одна из причин, по которой президент (Дональд) Трамп вышел из договора", - сказал он в эфире телеканала Fox News, передает РИА Новости.

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По словам Болтона, с точки зрения властей США, при обсуждении возможного размещения ракет в регионе речь идет только о защите американских военных в Японии и Южной Корее и союзников.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия договора РСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие 2 августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

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