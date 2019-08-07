Пока вы спали: госдолг Молдовы, эксперимент в доме Круга, стрельба в Ингушетии

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Внутренний госдолг Молдовы на конец июля 2019 года составил 23 млрд 243,52 млн леев. Он увеличился с начала этого года на 184,95 млн леев (+0,8%). Следует отметить, что рекордный показатель внутреннего госдолга Молдовы пришелся на конец марта 2019 года. Тогда он составлял 23 млрд 457,7 млн леев.

При этом внутренний госдолг Молдовы в 2018 году увеличился на 480,04 млн леев (+2,1%), составив 23 млрд 058,57 млн леев.

Эксперимент в доме Михаила Круга

В доме Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент по делу о его убийстве. В дом привезли подозреваемого.

Генпрокуратура Молдовы открыла уголовное дело по факту узурпации власти>>>



"Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы. В автозаке привезли человека в наручниках, я из окна его не смогла толком разглядеть, но раньше его не видела. Что происходило в доме, не знаю", - рассказала сестра шансонье Ольга Медведева, которую цитирует РИА Новости.



Отмечается, что дом, в котором жил Круг, ранее оцепили.

Эксклюзив Sputnik: Нэстасе о сюрпризах, которые ожидаются в парламенте>>>



На месте работали сотрудники Росгвардии, Следственного комитета, полиция и ОМОН. После следственного эксперимента оцепление сняли.

Певца Михаила Круга убили в ночь на первое июля 2002 года.

Преступление до сих пор не раскрыто.

Причины выхода США из ДРСМД

Одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало наличие большого числа таких ракет у Китая. Такое заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, отмечает РИА Новости.



"Думаю, вы говорите о комментарии министра обороны Марка Эспера о том, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать", - сказал Болтон американским СМИ.

По словам Болтона, с точки зрения властей США, при обсуждении возможного размещения ракет в регионе речь идет только о защите американских военных в Японии и Южной Корее и союзников.

Перестрелка в Ингушетии

В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии ввели режим КТО. Там же роизошла перестрелка между силовиками и боевиками, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь.

Вот это поворот: цены на некоторую продукцию в Молдове взвинтили до 60%>>>



Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 утра. Оперативный штаб призвал жителей селения сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>



Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

