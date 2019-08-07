Ситуация в Кыргызстане: начались новые столкновения у дома экс-президента - видео

В среду вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию президента страны Алмазбека Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В Кыргызстане начались новые столкновения гражданских и силовиков в Кой-Таше, передает корреспондент Sputnik Кыргызстан. Спецназ наступает, в него летят камни, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан. Среди правоохранителей есть пострадавшие.

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства Ранее сообщалось, что более 15 человек, в том числе журналист местного издания и один сотрудник спецслужб, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.