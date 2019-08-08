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Сторонники бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш

Пока вы спали: штурм дома Атамбаева, предложение ООН, поражение Албота

© REUTERS / VLADIMIR PIROGOV
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КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. В Бишкеке без участия прессы проходит заседание совета безопасности Киргизии по ситуации с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым, сообщает Sputnik Кыргызстан. Накануне вечером спецслужбы начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш.

В итоге 43 человека пострадали, один спецназовец погиб. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Массовые беспорядки" и "Хулиганство".

Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
© Sputnik / Эркин Садыков
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Поводом для попытки задержания стало то, что Атамбаев, который возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

На территории двора Атамбаева в селе Кой-Таш сейчас, по сообщению корреспондента Sputnik, находятся около 300 человек. Они решают, пойти ли им к "белому дому" в Бишкеке. 

Руководство для лентяев

В ООН подготовили "Руководство по спасению мира для лентяев", где представлены действия, которые может совершить каждый человек для изменения мира в лучшую сторону, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, план состоит из четырех частей - вещей, которые человек может сделать для спасения мира на своем диване, в своем доме, за его пределами и на работе.

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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В первой части предлагается, в частности, экономить электроэнергию, подключая бытовые приборы к удлинителю и полностью отключая их, когда они не используются. Кроме того, рекомендуется выключать свет, если в нем нет необходимости.

Поражение теннисиста Албота

Лидер молдавского тенниса Раду Албот (39 место в рейтинге АТР) уступил аргентинцу Гуидо Пелье (24 строчка рейтинга АТР) во втором круге турнира из серии Мастерс, который проходит в Монреале с 5 по 11 августа.

Спасательная операция на берегу водоема
© Photo: Facebook / Генеральный инспекторат по чрезвычанйым ситуациям МВД Молдовы
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Поединок начался в среду вечером, а завершился лишь в ночь на четверг из-за того, что встречу несколько раз останавливали из-за дождя. Само противостояние было очень упорным и длилось 2 часа 23 минуты. Первый сет выиграл аргентинец, а вторая партия осталась за Алботом. В итоге судьбу встречи решил тайбрейк в третьем сете, где молдавский спортсмен уступил – 3:6, 6:2, 6:7 (2:7). Пелья в третьем раунде выйдет на корт против испанца Рафаэля Надаля. 

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