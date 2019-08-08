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Премьер-министр России Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан

пресс-служба РТ
В мире
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Дмитрий Медведев сделал первые заявления относительно ситуации в этой республике, где был задержан экс-президент Алмазбек Атамбаев.

КИШИЕНЕВ, 8 авг — Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

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Отмечается, что российский премьер планирует провести отдельную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Встреча с президентом Жээнбековым в повестку премьера не входила, вероятнее всего будут обсуждаться последние события в политической жизни Кыргызстана.

Комментируя ситуацию со штурмом резиденции экс-президента республики, Медведев отметил, что "в 21 веке свой лимит на революции Кыргызстан уже исчерпал". Произошедшее он назвал внутренним делом страны, выразив надежду, что все процедуры, которые будут происходить в республике в дальнейшем, "будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства - и уголовного, и уголовно-процессуального, ну и самой конституции страны, потому что там также заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят".

"Все остальное - это дело наших киргизских коллег. Завтра с утра я встречусь с президентом и потом буду общаться с премьером, естественно, мы этих вопросов тоже коснемся", - рассказал российский премьер.

Основной целью визита российского премьера является заседание Евразийского межправительственного совета, которое состоится в городе Чолпон-Ате 9 августа.

Накануне в этой стране силовики штурмовали резиденцию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

После продолжительных стычек, которые длились двое суток, Атамбаев решил сдаться представителям власти.

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