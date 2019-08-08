Волны вынесли на берег кокаин на два миллиона долларов

В полиции овозеландского Окленда не исключают, что волны "притащат" еще несколько упаковок с наркотиком.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Из моря на пляж в окрестностях новозеландского Окленда выбросило пакеты с кокаином, передает российский телеканал НТВ.

Вынесенные прибоем на берег 19 прямоугольных синих брикетов с необычными символами, накануне поздно вечером обнаружили местные жители. Они же вызывали полицию, которая забрала упаковки и передала на экспертизу.

После того, как подтвердилось, что в пакетах кокаин, местность, где его выбросило на берег, была осмотрена с вертолета, чтобы убедиться, что таких брикетов нет больше нигде поблизости.

В полиции опасаются, что морем может вынести на сушу еще несколько упаковок с наркотиком.

Стоимость найденной партии оценивается примерно в два миллиона долларов. Но следователи пока не смогли выяснить, куда она следовала. Есть мнение, что кокаин мог быть отправлен из Перу или Колумбии.

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