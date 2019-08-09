Пока вы спали: ночное заявление Санду, Атамбаев в СИЗО, оползень в Индии

О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Этой ночью конкурсная комиссия обещала назвать имена двух новых судей Конституционного суда, однако выбор оказался слишком трудным. Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что победителей конкурсная комиссия не выявила.

"На следующей неделе на заседании правительства будет объявлено окончательное решение в отношении двух судей, делегированных правительством в Конституционный суд", - пояснила Санду.

Вместо имен победителей комиссия назвала четырех кандидатов, которые вошли в "шорт-лист". Ими оказались Люба Шова, Эдуард Шербенко, Владимир Гросу и Николае Рошка.

Согласно статье 136 Основного закона страны, Конституционный суд состоит из шести судей, назначаемых на шестилетний срок. Двоих судей назначает парламент, двоих – правительство, еще двоих - Высший совет магистратуры. Затем судьи КС тайным голосованием избирают председателя суда. В Конституции страны также прописано, что судьи КС обладают иммунитетом.

Они "несменяемы в течение срока полномочий, независимы и подчиняются только Конституции".

Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ

Алмазбек Атамбаев по решению Первомайского районного суда водворен в СИЗО Госкомитета национальной безопасности до 26 августа, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Атамбаев был задержан накануне, 8 августа, в ходе спецоперации, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Бывшему главе государства предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.

В Индии около 200 человек пострадали при сходе оползня

Порядка 200 человек получили ранения в результате схода оползня в южном индийском штате Керала, который уже больше месяца находится во власти сильнейших муссонных ливней, сообщают экстренные службы региона.

#JustIn | 54 people have been rescued in Kerala's Wayanad where heavy rain caused a massive landslide last night.



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(Photo: PTI) pic.twitter.com/eeafJcI2bt — NDTV (@ndtv) 9 августа 2019 г.

Инцидент произошел в четверг вечером в округе Ваянад. Сошедшая лавина из камней и грязи буквально похоронила под собой комплекс домов фабричных рабочих, большинство из которых на момент происшествия уже спали.

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