Москва будет отслеживать действия Вашингтона по разработке и размещению РСМД

Россия не станет первой размещать свои ракеты ни в каких регионах, пока там не появятся американские вооружения

КИШИНЕВ, 9 авг — Sputnik. Москва будет отслеживать действия США по разработке и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие в начале августа по инициативе США. Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.

"Как было поручено 5 августа президентом РФ, министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", – сказала Захарова на традиционном брифинге в МИДе.

Она подчеркнула, что в случае подобных действий США Россия примет исчерпывающие ответные меры по обеспечению собственной безопасности.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что президент России также заявил об одностороннем обязательстве не размещать ракеты, которые были предметом договора, в тех регионах и до тех пор, пока там не появятся вооружения американского производства.

"Мы призываем Вашингтон, а также его союзников проявить ответственность и присоединиться к этому мораторию, что добавило бы предсказуемости в политических делах", – добавила Захарова.

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