Трамп: Зеленскому удастся договориться с президентом Путиным

Дональд Трамп перед тем как отправиться в отпуск, который он планирует провести в своем гольф-клубе Бедминстер в штате Нью-Джерси, сделал ряд заявлений относительно Украины.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине. Думаю, он сможет договорится с Путиным", - сказал Трамп журналистам, передает РИА Новости.

Кроме того, американский лидер ожидает, что его украинский коллега вскоре посетит Соединенные Штаты.

"Я думаю, что скоро он приедет", - отметил Трамп и напомнил, что "Зеленского пригласили посетить Белый дом в удобное для него время".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором".

Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

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