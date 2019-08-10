Пока все спали: ночное землетрясение, взрыв на военном складе и ЧП на полигоне

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в мире.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Два землетрясения произошли в Румынии в ночь на субботу, но магнитуда толчков была небольшой, поэтому колебаний земной коры жители Молдовы не ощутили.

Первое землетрясение приборы румынских сейсмологов зарегистрировали в 03.37 в уезде Бузэу. Очаг залегал на глубине 110 километров, а магнитуда составила 3. Следующий толчок произошел спустя три часа - в 06.38 в уезде Прахова. Очаг залегал на глубине 11 километров, а магнитуда равнялась всего 2,1.

В Румынии в августе зарегистрированы 11 землетрясений. Самые сильные произошли в горах Вранча 6 и 7 августа, когда магнитуда толчков составила 4,1 и 4,2, соответственно.

Взрыв на военном складе

Крупный пожар со взрывами произошли пятого августа на территории одного из складов войсковой части на западе Красноярского края. В Ачинском районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар ликвидировали, жители стали возвращаться в свои дома.

Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.

Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами. В результате взрыва одиннадцать человек пострадали. У всех — травмы из-за ударной волны.

На утро субботы 11 пострадавших, из них четверо госпитализированы. Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой.

Трагедия при испытаниях

Пять сотрудников Росатома погибли при ЧП на военном полигоне в Архангельской области, еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести, сообщила госкорпорация.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме. В связи с инцидентом была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

"В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести", - говорится в заявлении департамента коммуникаций Росатома.

Отмечается, что ЧП произошло "в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке".

Все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

ДТП оборвало жизнь путешественника

Мечтавший объехать вокруг света на велосипеде японский путешественник погиб, попав в ДТП с грузовиком в Перу. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что 31-летний уроженец города Сакура (префектура Тиба) Фумихико Сато оказался в южноамериканской стране 31 июля, однако погиб 4 августа в городе Гуадалупито на севере Перу. Полиция задержала водителя грузовика и выясняет обстоятельства происшествия.

В прошлом году Сато уволился из начальной школы, в которой преподавал восемь лет. Путешественник вел блог для детей, в котором рассказывал о странах, которые объезжал на велосипеде. Свою деятельность он называл "мирологией".

Столкновения в Йемене

По меньшей мере 30 человек погибли во время столкновений в лагере бригады охраны президентского дворца в йеменском Адене, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно источникам телеканала, лагерь перешел в руки переходного совета.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди попытались прорваться через ворота президентского дворца. Охрана дворца оказала им сопротивление и открыла огонь. Переходный совет Южного Йемена объявил всеобщую мобилизацию и призвал свои силы выйти к президентскому дворцу для противодействия партии "Ислах".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK