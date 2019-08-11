Пока все спали: пожар в Бельцах, митинг в Румынии, захват дворца президента

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Вечером в субботу произошло возгорание на территории промышленного парка "Рэут" (бывшего завода им. Ленина) в Бельцах.

Загорелся один из корпусов недалеко от автозаправки и железнодорожного моста.

Сообщили о пожаре около 21.00, а уже через 5 минут на место прибыла пожарная машина.

Митинг в Румынии

В столице Румынии прошел митинг в память о годовщине беспорядков на антиправительственном протесте в Бухаресте. 10 августа 2018 года акция завершилась беспорядками, в результате пострадали 450 человек, 70 из них были госпитализированы, в том числе 11 жандармов. Прокуратура получила несколько сотен жалоб от пострадавших. Годовщину этого события жители столицы решили отметить митингом, мэрия Бухареста одобрила его проведение.

По оценкам правоохранительных органов, в акции приняли участие около 24 тысяч человек. Жандармерия Румынии сообщила о четырех задержанных. Официально митинг завершился в 22.15.

Организаторы решили отказаться от выступлений с трибуны. Участники митинга принесли с собой флаги Румынии, свистки и вувузелы, у многих при себе плакаты. Как и год назад, митингующие требовали отставки властей, в частности, правительства.

Требования, с которыми митингующие вышли на протест 10 августа в прошлом году, касались роспуска парламента, досрочных выборов, независимости юстиции, создании однопалатного парламента, в который будут входить 300 сенаторов и 100 из них будут представителями диаспоры (румыны из Франции, Италии, ФРГ, США и др.). Протестующие также выражали недовольство налоговой системой и пенсионной реформой, системой социальной помощи, настаивали на развитии экономики, сельского хозяйства и предпринимательства.

Захват президентского дворца

Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

"Силы "Пояса безопасности" при поддержке лояльных ему отрядов получили контроль над президентским дворцом после четырех дней боев с его охраной", - сообщил источник.

Он отметил, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее член ЮПС Аднан аль-Каф сообщил РИА Новости, что все военные базы Адена под контролем ЮПС, как и большинство государственных учреждений, присоединившихся к Совету.

Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал события в Адене переворотом.

Столкновения между силами "Пояса безопасности" и лояльными президенту Йемена Абд Раббо Мансуру Хади силами продолжаются со среды. Всего с момента начала столкновений в Адене есть восемь погибших и 61 раненый доставлен в больницы.

Список богачей

Составлен рейтинг самых богатых семей на планете по версии Bloomberg.

На первой строчке оказалась американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart. Ее состояние агентство оценивает в 190,5 миллиарда долларов. За прошедший год Уолтоны заработали 39 миллиардов долларов.

Второе место досталось семье Марс, контролирующей одноименную компанию, наиболее известную своими шоколадными батончиками. С начала года Марсы стали богаче на 37 миллиардов долларов, а их совокупное состояние достигло отметки в 126,5 миллиарда долларов.

Третьими стали братья Чарльз и Дэвид Кохи, руководящие нефтехимической корпорацией Koch Industries. Их состояние за прошедший год возросло на 26 миллиардов долларов и теперь составляет 124, 5 миллиарда.

Четвертая позиция досталась королевской династии Аль-Сауд из Саудовской Аравии, располагающей ста миллиардами долларов. Пятое место заняли братья Ален и Жерар Вертхаймеры, владеющие парфюмерным домом Chanel. Их состояние оценивается в 57,6 миллиарда долларов.

Шестой стала семья Дюма, которой принадлежит модный дом Hermes ($53,1 миллиарда). На седьмой строчке расположились три бельгийские династии — Ван Дамм, Спулберх и Де Мевиус, — контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($52,9 миллиарда). Восьмое место заняли немецкие семьи Берингер и фон Баумбах, которым принадлежит фармацефтический концерн Boehringer Ingelheim ($51,9 миллиарда). Девятыми стали Амбани, контролирующие индийскую промышленную группу Reliance Industries ($50,4 миллиарда). Замыкают десятку лидеров американцы Каргилл и МакМиллан, которым принадлежит продовольственная компания Cargill ($42,9 миллиарда).

За год общее состояние 25 богатейших семей мира выросло на 24% и составляет 1,4 триллиона долларов.

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