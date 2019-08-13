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Службы безопасности Украин

На Украине объявили персоной нон грата российского дипломата

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Киевские власти сообщили, что дипломат уже покинул территорию Украины.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Российский дипломат объявлен персона нон грата на Украине, он уже покинул страну, сообщила во вторник пресс-служба СБ Украины.

Сотрудники службы безопасности Украины сообщили, что разоблачили жителя Львовской области, который якобы был завербован спецслужбами России в 2014 году.

"Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове... За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона персона нон грата. Он уже покинул территорию Украины", - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы, житель Львовской области официально стал подозреваемым.

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