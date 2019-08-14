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В НАТО объяснили сближение истребителя F-18 с самолетом Сергея Шойгу

Министерство обороны РФ
В мире
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Истребитель F-18 намеревался приблизиться к лайнеру Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Представитель НАТО объяснил, почему истребитель альянса пытался приблизиться к лайнеру, в котором находился Министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости

© Sputnik / Виталий Тимкив
А вас попросим удалиться: видео оттеснения натовского F-18 от самолета Шойгу

По его словам, российский самолет летел близко к пространству НАТО, поэтому к нему направили истребители из состава балтийской миссии воздушного патрулирования организации.

"Как только идентификация самолета была выполнена, самолеты НАТО вернулись на базу", — отметили в НАТО.

Напомним, об инциденте стало известно 13 августа. Истребитель F-18 намеревался приблизиться к лайнеру Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря. Министр возвращался в Москву из Калининграда, его лайнер сопровождали два истребителя Су-27. 

Российские летчики оттеснили истребитель, не дав ему подойти близко к лайнеру.

По данным испанских СМИ, этот истребитель принадлежит ВВС Испании и входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран.



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