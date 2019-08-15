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Военные США засекли в космосе загадочный взрыв европейской ракеты

CC0 / Pixabay / Free-Photos
В мире
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Согласно сообщению, ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите сама по себе, а не из-за столкновения с другими объектами

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США, передает РИА Новости

Макет планеты Марс в космическом музее. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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 Ступень взорвалась сам по себе, а не из-за столкновения с другими объектами на орбите. Причина происшествия не уточняется.

 Произошло это еще в середине июля. Обнаружены семь обломков. Несет ли образовавшийся космический мусор угрозу другим аппаратам, не сообщается.

Ракета в августе 1992 года вывела на орбиту три спутника: американо-французский Topex/Poseidon, южнокорейский Kitsat-1 и французский S80/T.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

По данным специализированного сайта ВВС США spacetrack.org, до разрушения ступень находилась на орбите с минимальной высотой 1296 километров и максимальной 1404 километра.

Ранее представитель ЦНИИмаша (головной научный институт "Роскосмоса") Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.

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