Пока вы спали: скидка на газ Молдове, задумка Трампа и от чего пухнет Бузова

КИШИНЕВ, 16 авг –Sputnik. Переговоры между "Газпромом" и "Молдовагаз" о предоставлении РМ скидки на поставляемое в республику голубое топливо начнутся на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая в четверг вечером на общественном телеканале.

По его словам, Молдова может получить эту скидку для того, чтобы не повышать тарифы на внутреннем рынке для конечных потребителей.

Переговоры пройдут на уровне руководства компаний. Додон отметил, что с его стороны идут переговоры со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Трамп хочет купить Гренландию?

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Как пишет издание, Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова и его геополитического значения.

Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Отмечается, что президент даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.

Instagram подготовил клеймо

Соцсеть Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.

Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

Поэт-песенник Илья Резник раскритиковал Бузову

Народный артист России Илья Резник прокомментировал заявление телеведущей и певицы Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками. Резник, ребенком переживший блокаду, заявил во вторник, 13 августа, что представители современного российского шоу-бизнеса "потеряли стыд, совесть, честь и Родину".

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"Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников", — сказал Резник телеканалу РЕН ТВ.

"Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать", — добавил Резник.