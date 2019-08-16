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L'Ukraine suspend ses importations de gaz russe

Пока вы спали: скидка на газ Молдове, задумка Трампа и от чего пухнет Бузова

© Sputnik / Igor Zarembo
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Самое интересное за ночь (238)
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КИШИНЕВ, 16 авг –Sputnik. Переговоры между "Газпромом" и "Молдовагаз" о предоставлении РМ скидки на поставляемое в республику голубое топливо начнутся на следующей неделе. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая в четверг вечером на общественном телеканале.

Премьер-министр правительства Молдовы Майя Санду
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Санду назвала основные вопросы, которые намерена обсудить в Москве

По его словам, Молдова может получить эту скидку для того, чтобы не повышать тарифы на внутреннем рынке для конечных потребителей.

Переговоры пройдут на уровне руководства компаний. Додон отметил, что с его стороны идут переговоры со спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

Трамп хочет купить Гренландию? 

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Как пишет издание, Трамп неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждения ресурсов острова и его геополитического значения.

Девушки загорают на пляже
CC0 / Pixabay / Anestiev
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Среди обсуждаемых вопросов – возможность расширить американское военное присутствие в Арктике. Отмечается, что президент даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется. Насколько серьезно сам Трамп относится к данной идее, неизвестно, признаются авторы материала.

Instagram подготовил клеймо

Соцсеть Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям сообщать о фейковом контенте.

Как пишет портал Poynter, чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям Instagram будет достаточно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

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Сообщению может быть официально присвоен статус "фейкового" после проверки командой фактчекеров Instagram. Представитель Instagram Стефани Отуэй отметила, что маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хештегов будет запрещено.

Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

Поэт-песенник Илья Резник раскритиковал Бузову

Народный артист России Илья Резник прокомментировал заявление телеведущей и певицы Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками. Резник, ребенком переживший блокаду, заявил во вторник, 13 августа, что представители современного российского шоу-бизнеса "потеряли стыд, совесть, честь и Родину".

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"Если бы Ольга Бузова перенеслась бы в 42-й год в Петербург, в Ленинград, где я был блокадным ребенком, и попробовала бы прожить на 125 граммах хлеба в день, может быть, она не совершала бы такой гнусный поступок, обижающий многих-многих наших блокадников", — сказал Резник телеканалу РЕН ТВ.

"Мы пухли от голода. А вы, товарищи Бузовы, пухнете от денег. К сожалению, это факт такой, я не знаю, что вам посоветовать", — добавил Резник.

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