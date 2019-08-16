США пригрозили последствиями экипажу иранского нефтяного танкера

КИШИНЕ, 16 авг — Sputnik. Экипаж иранского танкера Grace 1, освобожденного в Гибралтаре, ждут последствия. Об этом, как передает РИА Новости, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Ранее власти британского Гибралтара заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа. Ранее стало известно, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1. Эту информацию подтвердил и посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад.

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Как отметила Ортагус, по оценкам США, Grace 1 помогал Корпусу стражей исламской революции (КСИР) транспортировать нефть из Ирана в Сирию.

"Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1", — подчеркивается в заявлении представителя Госдепа.

В частности, экипажу танкера могут отказать во въезде в Соединенные Штаты из-за связей с КСИР – организацией, которую Вашингтон считает террористической.

Отношения между США и Ираном резко обострились после того, как Вашингтон заявил о выходе из "ядерной сделки". Американские власти ввели жесткие экономические санкции и продолжают усиливать давление. Заявленная цель Вашингтона – "изменение поведения" Тегерана. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

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