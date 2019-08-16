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Рассмотрение ходатайства о продлении ареста украинским морякам

Суд оставил под арестом задержанных в Керченском проливе моряков

© Sputnik / Максим Блинов
В мире
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Шестеро обвиняемых будут находиться в заключении до 24 октября.

КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Мосгорсуд признал законным продление ареста шестерым из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, на три месяца, сообщает РИА Новости.

Задержанные украинские корабли доставлены в порт Керчи
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Ранее Лефортовский суд Москвы продлил заключение обвиняемых Дениса Гриценко, Андрея Драча, Вячеслава Зинченко, Михаила Власюка, Богдана Головаша, Сергея Попова до 24 октября, после чего сторона защиты направила апелляционную жалобу.

"Постановление Лефортовского суда от 17 июля оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — заявила судья.

Отмечается, что заседание было закрыто от публики по просьбе прокурора.

Как сообщил РИА Новости адвокат Николай Полозов, активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы.

Инцидент в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года украинские корабли нарушили госграницу РФ и в течение продолжительного времени совершали опасные маневры. При этом они не реагировали на законные требования российских пограничников.
Позднее нарушителей задержали, начато уголовное дело. В результаты выяснилось, что среди украинских моряков находились сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

На Украине задержанных считают "военнопленными", в то время как в ФСБ подчеркивали, что украинских граждан задержали за нарушение российского законодательства, а Москва и Киев не находятся в состоянии войны.

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Президент России Владимир Путин также называл ответственным за инцидент бывшего президента Украины Петра Порошенко. По мнению главы РФ, это было связано с низкими рейтингами украинского коллеги накануне президентских выборов.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от Москвы освободить украинских моряков и корабли, задержанные после инцидента в Керченском проливе, однако завершить уголовное преследование трибунал не требовал.

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