Пока вы спали: испытание "нового оружия", замершие аэропорты, отпор стихии

КИШИНЕВ, 17 авг –Sputnik. Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", - говорится в сообщении.

По данным агентства, разработчики были на высоте.

"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", - отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.

Ранее представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени (около 02.00 в Кишиневе). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.

Зависли компьютеры, встали аэропорты

Сбой в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США коснулся нескольких аэропортов и пунктов пропуска, сообщили в ведомстве.

"СТПК испытывает временные перебои (в работе - ред.) системы обработки (данных - ред.) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать (данные - ред.) пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

CBP is experiencing a temporary outage with its processing systems at various air ports of entry & is taking immediate action to address the technology disruption. CBP officers continue to process international travelers using alternative procedures until systems are back online. — CBP (@CBP) 16 августа 2019 г.

​Отмечается, что сотрудники таможни и пограничники сохраняют соблюдение всех мер безопасности на самом высоком уровне.

Ранее о перебоях в работе системы сообщила администрация аэропорта Лос-Анджелеса - одного из самых крупных в США и мире.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Международный аэропорт Лос-Анджелеса. США

​В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Накануне в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника.

"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мэр обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.

В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.

Подобные явления происходили и в прошлые годы.

© Sputnik / Олег Смеречинский Экскаватор спасает людей во время наводнения в Сочи

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