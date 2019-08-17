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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Пока вы спали: испытание "нового оружия", замершие аэропорты, отпор стихии

© REUTERS / KCNA
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КИШИНЕВ, 17 авг –Sputnik. Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытанием "нового оружия", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын, председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР и верховный главнокомандующий КНДР вновь руководил тестовым запуском нового оружия утром в пятницу", - говорится в сообщении.

По данным агентства, разработчики были на высоте.

Лидер КНДР Ким Чен Ын
© Photo : Пресс-служба Администрации Приморского края
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"Ученые национальной обороны также показали отличный результат при тестовом запуске и помогли укрепить большее доверие в этой системе вооружения", - отметили в КНДР. Тип и характеристики вооружения агентство не уточняет.

Ранее представители Комитета начальников штабов Южной Кореи заявили, что Пхеньян произвел пуски двух неопознанных снарядов из провинции Канвондо в сторону Японского моря. По их данным, пуски были зафиксированы около 08.00 по местному времени (около 02.00 в Кишиневе). Дальность полета снарядов составила 230 километров, а максимальная высота - 30 километров.

По мнению южнокорейских военных, КНДР утром пятницы осуществила пуски двух ракет малой дальности. Испытания КНДР стали шестыми по счету с 25 июля.

Зависли компьютеры, встали аэропорты

Сбой в электронной системе службы таможенного и пограничного контроля (СТПК) США коснулся нескольких аэропортов и пунктов пропуска, сообщили в ведомстве.

"СТПК испытывает временные перебои (в работе - ред.) системы обработки (данных - ред.) в различных аэропортах и пунктах пропуска и предпринимает незамедлительные действия для устранения технологического сбоя. Офицеры СТПК продолжат обрабатывать (данные - ред.) пассажиров при помощи альтернативных процедур, пока система не восстановит работу", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

​Отмечается, что сотрудники таможни и пограничники сохраняют соблюдение всех мер безопасности на самом высоком уровне.

Ранее о перебоях в работе системы сообщила администрация аэропорта Лос-Анджелеса - одного из самых крупных в США и мире.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса. Калифорния.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Международный аэропорт Лос-Анджелеса. США

​В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Накануне в Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и угрозы формирования смерчей над морем, а в реках возможен резкий подъем уровня воды. Ухудшение погоды прогнозируют до понедельника.

"Поэтому глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. Подготовлены все силы и средства для эвакуации жителей. Основной удар стихии, по прогнозам, примет на себя Лазаревский район", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Николай Хижняк
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Уточняется, что мэр обратился к федеральным дорожникам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Следить за обстановкой будут и экипажи ДПС. Самим жителям рекомендовано принять все меры предосторожности, не оставлять автомобили под деревьями и легкими конструкциями, воздержаться от отдыха у воды и в горах.

В конце июля в Сочи прошли ливни, в результате которых в реки сошли несколько оползней. Вода вышла из берегов, были подмыты опоры автодороги в Центральном районе и обрушилась часть дорожного полотна. На месте происшествия был введен режим ЧС. Также из-за выхода из берегов ручья Безымянного были подтоплены несколько придомовых территорий и домов в селе Барановка.

Подобные явления происходили и в прошлые годы.

Экскаватор спасает людей во время наводнения в Сочи
© Sputnik / Олег Смеречинский
Экскаватор спасает людей во время наводнения в Сочи

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