Конфуз: человек, оскорбленный Трампом на митинге, оказался его сторонником

Мужчина оказался из числа "железного электората" президента и сказал, что не таит на него обиду.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников, сообщают американские СМИ.

Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал Трамп.

Trump mocks a protester at rally, says: "That guy has got a serious weight problem. Go home, get some exercise."



Eventually, the president adds: "Got a bigger problem than I do. Got a bigger problem than all of us." pic.twitter.com/PyIjh3g5ki — Justin Baragona (@justinbaragona) 16 августа 2019 г.

​Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".

После того, как главе государства доложили об ошибке, он позвонил Доусону по телефону с борта самолета и поблагодарил его за поддержку, однако извиняться не стал. Доусон отметил, что не обижается на президента.

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