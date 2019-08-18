Конфуз: человек, оскорбленный Трампом на митинге, оказался его сторонником

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников, сообщают американские СМИ.
Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.
"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал Трамп.
Trump mocks a protester at rally, says: "That guy has got a serious weight problem. Go home, get some exercise."— Justin Baragona (@justinbaragona) 16 августа 2019 г.
Eventually, the president adds: "Got a bigger problem than I do. Got a bigger problem than all of us." pic.twitter.com/PyIjh3g5ki
Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".
После того, как главе государства доложили об ошибке, он позвонил Доусону по телефону с борта самолета и поблагодарил его за поддержку, однако извиняться не стал. Доусон отметил, что не обижается на президента.
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