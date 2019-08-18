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Конфуз: человек, оскорбленный Трампом на митинге, оказался его сторонником

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Мужчина оказался из числа "железного электората" президента и сказал, что не таит на него обиду.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Манчестер оскорбил одного из своих сторонников, сообщают американские СМИ.

Во время речи Трампа на стадионе появилась группа протестующих, которых начала выводить охрана. В этот момент президент указал на одного из мужчин и попросил его вывести.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом", — сказал Трамп.

​Мужчина оказался сторонником республиканской партии по имени Фрэнк Доусон. Он был одет в футболку с надписью "Трамп-2020".

После того, как главе государства доложили об ошибке, он позвонил Доусону по телефону с борта самолета и поблагодарил его за поддержку, однако извиняться не стал. Доусон отметил, что не обижается на президента.

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