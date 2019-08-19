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Гренландия

Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии

© AFP 2019 / Getty Images / MARIO TAMA
В мире
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Дональд Трамп уточнил, что интересовался этим вопросом "стратегически".

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова Гренландия у Дании, но этот пункт не первый в его повестке дня, передает РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написала, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию, в том числе для расширения американского военного присутствия в Арктике. Датских политиков планы Трампа возмутили.

По словам американского президента он интересовался этим вопросом "стратегически". "Это не номер один в повестке дня", - сказал президент США.

В минувшую пятницу в министерстве иностранных дел Гренландии заявили, что она открыта для бизнеса и туризма, но не продается.

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